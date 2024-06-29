في إعلان «ساوث ميد» لطلعت مصطفى.. سلفيستر ستالون يدعو لزيارة مصر

اعلان جديد ومميز نال اعجاب المشاهدين ورواد السوشيال ميديا ، هو اعلان مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي لمجموعة طلعت مصطفى ، قام ببطولته النجم العالمي سيلفستر ستالون .

وخلال الاعلان دعا نجم هوليود لزيارة مصر للاستمتاع بمناخها الرائع طوال العام وشواطئها المطلة على البحر المتوسط ، كما تحدث عن حبه لمصر .

وحقق الاعلان نجاحا كبيرا حيث وصلت مشاهدات الاعلان على منصات السوشيال ميديا وحدها الى نحو 30 مليون مشاهدة حتى الان من بدء الحملة الاعلانية ، ونال الاعلان اشادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

واستعرض الإعلان رؤية مجموعة طلعت مصطفى في أن يصبح مشروع "ساوث ميد"، وجهة عالمية فارقة بالساحل الشمالي، ليجسد المعنى الحقيقي للبحر المتوسط من خلال توافر الفخامة والراحة لتحقيق أقصى درجات الرفاهية، ويتميز "ساوث ميد" بشواطئ طويلة وممتدة ورمال بيضاء ومياه فيروزية، ومناخ معتدل طوال العام.

ويمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، وتستهدف مجموعة طلعت مصطفى أن يصبح "ساوث ميد" مشروع ذكي متكامل مستدام وصديق البيئة، وأن يضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب جولف ضخم، ويضم المشروع فيلات و "شاليهات"، وكذلك أكثر الفنادق تميزًا في العالم.

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-صفحة طلعت مصطفى https://tinyurl.com/ed75sua3

-صفحة ساوث ميد https://tinyurl.com/mrax4d25