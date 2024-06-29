علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا

تعد الذبحة الصدرية من الأمراض الشائعة التي تكون أعراضها ناتجة عن الانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب مشكلة في الشريان التاجي، حال عدم حصول عضلة القلب على كمية كافية من الدم والأكسجين، ويؤدي ذلك لحدوث ألم في الصدر يوصف بأنه ضغط أو ثقل يميل للجهة اليسرى من الصدر، وتسبب مخاطر جسيمة على الصحة.

علامات مبكرة للذبحة الصدرية

تستعرض «الوطن» العلامات المبكرة للذبحة الصدرية، وفقًا للدكتور وليد العوضي استشاري القلب والأوعية الدموية.

نوبة قلبية.

احتراق في منطقة الصدر.

الشعور بالألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الكتف أو الظهر.

دوخة

إعياء

غثيان

ضيق في التنفس

التعرق

زيادة في ضربات القلب عند بذل نشاط جسدي

ألم يستمر لفترة تقل عن 5 دقائق ويختفي بعد الراحة

ألم بعد تناول دواء للذبحة الصدرية.

انتشار الألم للذراعين، والظهر

ضغط نفسي أوعاطفي.

عوامل تزيد من فرص الإصابة بالذبحة الصدرية

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية، تتمثل في التدخين، وفرط ضغط الدم، وفرط كوليسترول الدم، بالإضافة إلى قلة النشاط الجسدي، والإصابة بالسمنة والسكري والتوتر، لذا يرجى الابتعاد عن عوامل الخطر المسببة للذبحة الصدرية قدر الإمكان إلى الوقاية من الإصابة بها، وفقًا لاستشاري القلب والأوعية الدموية.