آيات قرآنية لاسترجاع الشيء المفقود والمسروق.. احرص عل تلاوتها

قراءة القرآن بشكل يومي من العبادات والطاعات والأمور التي يجب على المسلم القيام بها، لكن في بعض الأوقات يتساءل الإنسان عن آيات قرآنية لاسترجاع الشيء المفقود حال فقد شيء أو سرق منه، لذا نستعرض خلال السطور التالية 15 آيه قرآنية لاسترجاع الشيء المفقود.

أشارت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه الآية الكريمة «رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعادَ» صدق الله العظيم الآية 9 من سورة آل عمران، حال شيء ضاع منه، ثم يقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين مالي إنك على كل شيء قدير، رد الله عليه ضالته.

سورة الضحى

قراءة سورة الضحى، «وَٱلضُّحَىٰ (1) وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (3) وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ (4) وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ (5) أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ (6) وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ (7) وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ (8) فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ (9) وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ (10) وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ (11)»صدق الله العظيم.

سورة العصر

وَٱلۡعَصۡرِ (1) إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ (2) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ (3) صدق اللة العظيم.

وأضافت دار الإفتاء أنه عن حذيفة قال: كانَ النبي صلى الله عليه وسلَّم إذا حزبه أمر صلَّى» صحيح أبي داود، وإذا حزبه أمر أي: أحزنه أو أهمه سارع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فالصلاة صلة بين المرء وربه، والمسلم من خلالها تهدأ نفسه ويرتاح فؤاده، ثم إن الله تعالى يتقبل من المتقين المكثرين من الدعاء والظانين خيرًا بالإجابة وهي في الصلاة تكون أرجى وأوثق.