طقس حارق وحرارة تصل لـ34 درجة.. ماذا يحدث في أمريكا 6 يوليو المقبل؟

درجات الحرارة عادة تكون مرتفعة في فصل الصيف، إلا أن هيئة الأرصاد الأمريكية، حذرت العديد من الولايات من طقس يوم 6 يوليو، إذ وصفتها بالأجواء الحارقة، ونصحت المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، حسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

درجة الحرارة تصل إلى 100 درجة فهرنهايت

حذرت هيئة الأرصاد الأمريكية، ما يقرب من 12 ولاية، من أجواء صعبة بداية شهر يوليو وحتى اليوم السادس، إذ أظهرت توقعاتها أن هناك موجة حر شديدة في هذه الأيام، وقالت إن في الفترة من 2 إلى 6 يوليو، ستشهد العديد من الولايات الجنوبية درجات حرارة شديدة تصل إلى 90 إلى 100 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل من 32 إلى 34 درجة مئوية.

ونصحت هيئة الأرصاد الأمريكية، المواطنين بأنه لابد من البقاء بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس الحارقة، وذلك من خلال الاحتماء في منازلهم، وإذا قضوا العطلة في خارج المنزل، يجب عليهم تناول الكثير من الماء للبقاء رطبًا، كما أن درجة الحرارة ستؤثر على عشرات الملايين من الأشخاص المقيمين في الولايات المستهدفة، والتي لديها فرصة بنسبة 70 إلى 80%، لتجربة درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​الأسبوع المقبل.

سبب ارتفاع درجة الحرارة في الولايات المتحدة الأمريكية

وبحسب بيان «الأرصاد» أن المناطق التي تتأثر بدرجات الحرارة الشديدة، هي الولايات في المنطقة الساخنة فلوريدا وجورجيا وألاباما وميسيسيبي ولويزيانا وتكساس وأركنساس وأوكلاهوما وتينيسي وجنوب كنتاكي ونورث كارولينا وكارولينا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مقياس درجة الحرارة في الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف عن مقياسها في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الأرصاد الأمريكية تستخدم مقياس «فهرنهايت» بينما نحن نستخدم «سليزيس» التي تعد ضمن وحدات تسمى «metrics».

التأثر بكتل هوائية جنوبية، قادمة من مناطق حارة وشديدة الحرارة، هي السبب في وصول درجة الحرارة إلى 90 و100 درجة فهرنهايت التي تعادل ما يقرب من 34 درجة مئوية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية كانت تسجل درجات حرارة قياسية بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن هذه الكتل لا تؤثر على مصر إطلاقا، بل تتأثر بكتل هوائية مختلفة، ليس لها علاقة بما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية.