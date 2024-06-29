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مشاهد من حريق مصفاة الزور بالكويت.. الدخان الأسود يغطي السماء (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
04:22 م | السبت 29 يونيو 2024
حريق مصفاة الزور بالكويت 

حريق مصفاة الزور بالكويت 

أعلنت شركة «كيبك» الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، اليوم السبت، عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، مؤكدة أنه لم يكن له أي تأثير على عمليات الإنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تصريحات المتحدث الرسمي باسم الشركة، علي العجمي، الذي أوضح أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على السيطرة على حريق  مصفاة الزور، مشددا على أنه لم يتسبب في أي خسائر بشرية أو إصابات.

مشاهد من حريق مصفاة الزور بالكويت 

حريق بالكويت

وفي واقعة ذات صلة، شهدت الكويت مؤخرا حريقا كبيرا اندلع في مبنى سكني، يستخدمه عمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، وأسفر عن وفاة 49 شخصا، معظمهم من الجنسية الهندية. 

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بقلم ماريان سعيد