حقيقة قطع أشجار حديقة المبدعين بالعجوزة.. والمحافظة: «استغلال»

أصدرت محافظة الجيزة، بيانًا عاجلا، للرد على ما أثير مؤخرًا بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بقطع الأشجار بحديقة المبدعين الكائنة بشارع فوزي رماح بحي العجوزة واستخدام صور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام.

المحافظة نفت الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة في بيان، أن حديقة المبدعين تعد إحدى الحدائق الهامة التي حرصت على الحفاظ على ما تتضمه من أشجار ومسطحات خضراء، مع توجيه هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة الحديقة دون المساس بأي شجرة ورعاية وصيانة المسطحات الخضراء بشكل دوري كونها تعكس مظهراً حضاريًا خلابا.

استغلال بعض المخالفين الأسوار

وأوضحت أنها لاحظت استغلال بعض المخالفين الأسوار المنخفضة للحديقة والدخول إليها خلسة، الأمر الذي دعاها لرفع كفاءة الأسوار وتدعيم ارتفاعها لإحكام السيطرة على عملية الدخول والخروج للحديقة مع عدم الاقتراب أو قطع أو المساس بأي شجرة بالحديقة .

وأكدت محافظة الجيزة في بيانها، حرصها الشديد على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء وتعمل بالتنسيق مع بعض المكاتب الاستشارية على دراسة رفع كفاءة الحديقة بما يتناسب مع خطة الدولة نحو تطوير كافة الحدائق بنطاق المحافظة .

زراعة مئات الآلاف من الاشجار

وفي هذا الإطار، فقد نجحت المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .