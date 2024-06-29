محافظ الشرقية يشهد احتفالية تكريم الأمهات الصيدلانيات

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية تكريم الأمهات الصيدلانيات المثاليات لعام 2024 والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق.

تكريم الأمهات المثاليات تقديراً لعطائهن

أكد محافظ الشرقية أهمية تكريم الأمهات المثاليات تقديراً لعطائهن الدائم ودورهن في تحقيق الاستقرار لأسرهن الصغيرة بما ينعكس علي استقرار وتقدم المجتمع ككل، بالإضافة إلى إخلاصهن في عملهن وتأديته على الوجه الاكمل.

فعاليات المنتدى الحضرى العالمي بدورته الثانية

وخلال كلمته أعلن محافظ الشرقية عن اختيار المحافظة للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي بدورته الثانية عشر والمقرر انعقاده بمحافظة القاهرة في الفترة من 4 لـ8 نوفمبر 2024 لعرض تجربتها في مجالات التنمية الحضارية مما يحقق مستهدفات التنمية ويتيح التعاون بين المدن والشركاء الدوليين.

أضاف محافظ الشرقية أن الإدارة المحلية تمثل العمود الفقري في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ، لافتا إلى أن فوز محافظة الشرقية للعام التالي على التوالي في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي جاء نتيجة لجهد وأداء متميز من جميع العاملين بالديوان العام.

أوضح المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافه الملفات الرئاسية الهامة ومنها ملف التصالح بمخالفات البناء وتقديم كافه التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على تقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

ومن جانبه أعرب الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية احتفالية النقابة بتكريم الأمهات الصيدلانيات المثاليات مقدما له الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة وحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة تقديراً لدور الصيدلي في المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم ، مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

وفي نهاية الإحتفالية كرم محافظ الشرقية عددا من الأمهات الصيدلانيات المثاليات لنقابة الصيادلة وكذلك عدد من النماذج المشرفة من سيدات المحافظة ممن لديهن أبناء صيادلة وصيدلانيات بمنحهن دروع تذكارية تقديرا وتشجيعا لهن على مواصلة رسالتهن السامية للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.