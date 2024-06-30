أسعار البیض الیوم 30-6-2024 في الأسواق والمحلات

انخفضت أسعار البيض اليوم الأحد 30-6-2024 في المحال والمزارع، علمًا بأنّ أسعار بيع بيض المائدة في الأسواق تختلف وفقًا لمكان الشراء، ويتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 132 لـ136 بعد أن سجل بالأمس ما بين الـ138 و141 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم الأحد 30-6-2024 في مصر بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن ما بين 134 و139 فيما سجل بالأمس ما بين 140 و143 جنيهًا تسليم أرض المزرعة في حين يباع بالأسواق بسعر من 145 إلى 150 جنيها بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن بين 139 و145 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 150 إلى 155 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

بورصة البیض الیوم

سجّل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 132 و136 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر 140 إلى 145 جنيهًا للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.

وسجل سعر البيضة الواحدة في السوق نحو 5.5 جنيه للأبيض والأحمر، فيما وصل سعر البيضة البلدي إلى 6 جنيهات.