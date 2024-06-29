رئيس مجلس إدارة «الأهرام»: العالم ما زال غارقا في الصراعات التقليدية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، إنّه في الوقت الحالي من المفترض أن يلتفت العالم إلى تحديات غير التقليدية، التي تمثل تهديدًا للمجتمع الدولي، ومنها التداعيات المتعلقة بتغير المناخ.

يجب تعزيز التعاون الدولي

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في ظل تنامي التهديدات يجب أن تتراجع الصراعات التقليدية؛ لمصلحة تعزيز أو اتساع فرص التعاون الدولي لمواجهة الأنماط غير التقليدية من الأزمات والتهديدات، لافتًا إلى أنّ الصراعات التقليدية هي الحروب على المستويين الإقليمي والدولي.

تأثير الحروب العالمية على مواجهة التحديات

وأردف: «هناك حروب دولية أيضًا لها تأثير على مواجهة التحديات، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، فما زال العالم غارقًا في الصراعات التقليدية بكل مخاطرها، بل يزداد حجم الإنفاق العسكري ويزداد التسلح، ويزداد اتجاه دول العالم إلى بناء التحالفات الوطنية العسكرية، بالإضافة إلى الاتجاه لتطوير أنماط جديدة من التسليح، مثل الصواريخ والغواصات التي تعمل بالوقود النووي».