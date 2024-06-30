يشهد الأسبوعان الجاري والمقبل إجازات رسمية اليوم الأحد 30 يونيو بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، والاثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة البنوك في رأس السنة الهجرية

وتعطل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، أعمالها في هذه الأيام الرسمية التي تحددها الدولة، وفقا لقرار مجلس الوزراء بترحيل أيام الإجازات لنهاية أو بداية الأسبوع، حيث تعطل البنوك أعمالها اليوم بمناسبة 30 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية

وحتى الأن لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار خاص بإجازة رأس السنة الهجرية، إلا أن عددا من المصادر الحكومية أكدت في تصريحات لـ «الوطن» أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، يوافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024، لكن من المتوقع ترحيله إلى يوم الخميس 11 يوليو المقبل، وفقا للعمل بقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع حرصا على عدم تعطيل المصالح والجهات الحكومية.

وتأتي إجازة رأس السنة الهجرية هذه رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بضوابط حددتها مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن تعطل البنوك أعمالها في نفس الأيام التي ستحددها الدولة.