«رقصة» أضواء ملونة في عزّ الليل.. «النفاثات العملاقة» تُزيّن سماء پورتوريكو

وثّق مصورون ظاهرة طبيعية نادرة تُعرف باسم «النفاثات العملاقة» في سماء بورتوريكو الأمريكية، مُخلّفين وراءهم صورًا ساحرة لأضواء ملونة تشبه ألوان الطيف تُضفي على الليل لمسة من السحر والإثارة، والتُقِطَت الصورة الأسبوع الماضي بواسطة كاميرا الشُّهُب والبرق.

عرض ضوئي خاطف

وتظهر ظاهرة النفاثات العملاقة بشكل خاطف لا يمكن رؤيته إلا من أماكن محددة، مثل كندا والقطبين الشمالي والجنوبي، وهذا العام وثّق مصورون في بورتوريكو الظاهر النادرة من خلال عدساتهم، مُقدمين للجمهور فرصة مميزة للمشاهدة والاستمتاع بالعرض الضوئي الطبيعي الاستثنائي، الذي ظهر العام الماضي أيضا في القطب الشمالي، فماذا نعرف عن الظاهرة النادرة؟.

معلومات عن ظاهرة النفاثات العملاقة

وفق موقع «space» فالنفاثات العملاقة ظاهرة نادرة لا تحدث إلا في أوقات معينة في الصيف، في نهايات يونيو وبداية يوليو، كما أنّها واحدة من ظواهر التفريغ الكهربائي التي تحدث أعلى السحب الرعدية.

وحسب الموقع، فإنّ ظاهرة النفاثات العملاقة لها هيكل مدهش يشبه الشجرة من نور ارتفاعها يصل 70 إلى 90 كيلومتر فوق السحب، وتستمر لجزء من الثانية وبعدها يختفي النور لأنها تحدث بين بعض العواصف الرعدية وغلاف الأرض الأيوني عاليا فوقها.

تختلف النفاثات العملاقة كثيرا عن البرق العادي، سواء من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى الأرض، ويبدو الجزء السفلي منها مشابها في مظهره لنوع آخر من الصواعق التي تطلقها السُّحُب للأعلى وتُدعى النفاثات الزرقاء، بينما يبدو الجزء العلويّ مشابها لعفاريت البرق الحمراء التي تحدث في الغلاف الجوي العلوي.