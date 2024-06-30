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«مدبولي»: الأزمات العالمية شكلت تهديدا لأمن واستقرار العديد من الدول

كتب:

يارا أشرف
09:32 ص | الأحد 30 يونيو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انعقاد مؤتمر المصري الأوروبي يأتي على خليفة تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلا عن استمرار أزمات أقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة، خاصة الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأضاف «مدبولي»، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك الأزمات شكلت تهديدا جادا لأمن واستقرار العديد من الدول، ومنها مصر، هذا بخلاف التحديات الدولية كالتغيرات المناخية وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، إضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.

وتابع: «رغم ما تمثله تلك القضايا من تحد جاد لكافة الدول إلا أن مصر تسعى إلى التعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة».

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