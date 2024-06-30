مدبولي: مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات والأزمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات والأزمات.

وأضاف أنَّ مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية، وكان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي.