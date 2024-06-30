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نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الشراكة مع مصر تأتي في وقت مناسب

كتب:

نرمين عفيفي
09:39 ص | الأحد 30 يونيو 2024
فالديز دمبروفيسكيس

فالديز دمبروفيسكيس

قال فالديس دمبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن القطاعات التي يتناولها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تساعد على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتركز على عمليات إصلاح رئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في البلاد، مشيرا خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، من أجل تعزيز الأمن.

تعزيز الابتكار والإبداع 

وأضاف أن التعاون سيتيح مزيدا من فرص العمل الخضراء، وتعزيز الابتكار والإبداع وسيساعد على نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة للصناعة، مشيرا إلى أن الشراكة مع مصر تأتي في وقت مناسب خصوصا وأن مصر لها وضعا فريدا بسبب موقعها الاستراتيجي في منتصف أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 

 

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