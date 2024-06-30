نائب المفوضية الأوروبية: مصر نقطة استقرار في منطقة تعجّ بالصراعات

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديز دمبروفيسكيس، إنّ المفوضية أطلقت شراكة استراتيجية وشاملة مع مصر، ما يعني اعترافا بدورها الكبير في المنطقة اقتصاديًا في نقطة التقاطع بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف دمبروفيسكيس، خلال كلمته في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يُعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024، قائلًا: «نعترف بدور مصر السياسي والحاسم، ونرى أنّ مصر هي نقطة استقرار وسط في المنطقة التي تعج بالصراعات في غزة والسودان والبحر الأحمر، فضلا عن موقعها الفريد جيوسياسيًا في المنطقة».

وتابع: «أوروبا ترى أنّ مصر ستساعدها في التعامل مع النزاعات الموجودة في المنطقة، وتعمل كقوة استقرار في الأقليم، كما أنّ مصر لها مزايا تنافسية اقتصاديا».