مدبولي: مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية ولديها قوى عاملة مؤهلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية في هذا العالم سريع التغير، مشيرا خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن مصر لديها يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، ما يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتم بها، ومن ثم تمثل هذه الأيد العاملة إحدى أكبر نقاط القوى الناعمة لمصر.

أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر

وأضاف أن الأيدي العاملة يمكن تدريبها وتأهيلها بشكل جيد للمسقبل للاستجابة لاحتياجات الطرفين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يقع في القلب من العالم كله، وحوالي 15% لـ18% من التجارة الدولية تمر من خلال قناة السويس، وبالتالي الموقع يمثل قيمة مضافة لمصر في الماضي والحاضر والمستقبل.