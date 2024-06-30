مدبولي: مصر استثمرت بكثافة في تشييد بنيتها التحتية التنافسية خلال آخر 10 سنوات

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ مصر استثمرت بكثافة خلال آخر 10 سنوات في تشييد بنيتها التحتية التنافسية، وذلك سوف يجعلها مكانًا محفزًا للاستثمار والمشروعات التي لها علاقة بالتصنيع والأمن الغذائي وأي نشاطات لها علاقة بالتنمية.

وأضاف مدبولي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي أنَّ مصر لها مواني بحرية ومطارات وطرق دولية وكل ذلك يصاحبه استثمار بشكل كثيف في البنية التحتية للطاقة والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي.

وتابع أنَّ كل ذلك يمثل قيمة مضافة لأي مستثمر من شأنه أن يقيم البيئة التي يود العمل بها، مشيرًا إلى أنَّ الأمر سوف يمهد للاستثمارات المستقبلية من الاتحاد الأوروبي، والتي نرجو أن يتمّ التوسع بها.