العطلات الرسمية المتبقية في 2024.. 4 مناسبات فقط

عدد العطلات الرسمية المتبقية لعام 2024 يبلغ عددها نحو 4 مناسبات رسمية فقط مدفوعة الأجر بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، موزعين على مدار 4 أشهر وتحديدا من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بخلاف إجازة اليوم الأحد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي أقرها مجلس الوزراء إجازة رسمية بكامل الأجر لجميع وظفي القطاعين الحكومي والخاص.

العطلات الرسمية 2024

ووفقًا للتقويم الميلادي تكون العطلات الرسمية 2024 المتبقية خلال العام الجاري وفقا لأجندة الإجازات الرسمية المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية، فإن الاجازات الرسمية المتبقية تأتي كالآتي:

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو ثورة 23 يوليو.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر ذكرى حرب أكتوبر.

قانون العمل

كما يحصل الموظفون في القطاع الخاص على نفس العطلات كإجازات مدفوعة الأجر وذلك وفقًا لقانون العمل، في حين يحصل العامل على ضعفي الأجر إذا اقتضت ظروف العمل تشغيله.