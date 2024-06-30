نائب المفوضية الأوروبية: ملتزمون بدعم مصر في الصناعات الاستراتيجية

قال فالديز دمبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر في الصناعات الاستراتيجية، ويدرك الفوائد التي تعود على الجانبين من هذه الشراكة، وسنعمل جاهدين على تعزيز البيئة الاستثمارية.

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لحشد أكثر من 5 مليارات دولار استثمارات من الآن وحتى 2027، لدعم الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وكذلك شبكات المياه والصرف وتقديم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد «دمبروفيسكيس» على أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمار في مصر ليسير نحو مستقبل أكثر ازدهارا.