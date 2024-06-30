«التعليم» تكشف موعد التقدم لمدارس المتفوقين stem.. وتخفيف شروط الالتحاق

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، بداية الأسبوع الثاني من يوليو 2024.

فرصة أكبر للالتحاق بمدارس stem

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين شرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من 3 مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، جرى تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.