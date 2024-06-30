الرئيس السيسي: مصر صمدت بعزة أمام مساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: «شعب مصر الأبي، لا يخفي عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، وبين محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر كان موقف مصر نبيلًا وشريفًا ووطنيًا».

وأضاف: «لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحًا جليًا حماية لأمنها القومي ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني».

وتابع: «شعب مصر الكريم، إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلى القدير لا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصري فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين».