«عقود تصدير».. تفاصيل مشاركة 17 شركة مصرية في معرض الرعاية الصحية بليبيا

شاركت 17 شركة مصرية متخصصة في الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية وتجهيز سيارات الإسعاف، في مائدة مستديرة على هامش الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في طرابلس بدولة ليبيا، خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية إلى السوق الليبي وفتح آفاق للتعاون المشترك.

وشهد المعرض اهتماما واسعا من المسؤولين في ليبيا، كما زار السفير المصري تامر حنفي الشركات المصرية العارضة لدعمها في توقيع العقود التصديرية وفتح باب للتصدير بصورة أوسع في السوق الليبي.

إبرام تعاقدات تصديرية لـ90% من الشركات المصرية

ونجحت 90% من الشركات المصرية المشاركة في الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في إبرام تعاقدات تصديرية مع وكلاء وموزعين من ليبيا، وذلك بحسب بيانات المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية.

وجاء المشاركة المصرية في المعرض بتنظيم من «اكسبو كونسلتنت» العالمية، وشركة «الواحة» الليبية، وبالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

تفاصيل معرض الرعاية الصحية في ليبيا

وضمت الاجتماعات على هامش الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في طرابلس، قيادات ملف الصحة في ليبيا، وكذلك أكبر الشركات الموزعة هناك وعدد من المستوردين، وهو ما ساهم في توقيع الاتفاقيات والعقود التصديرية.

ومن أبرز الحضور في اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع الشركات المصرية، وكيل وزارة الصحة الليبية الدكتور سعد عبد الوكيل، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتورة نادية الضبع، ومدير إدارة المعدات الطبية الدكتور أحمد شبش، ومحمد الغزيوي مدير اداره الطواري والدكتور محمد الرجباني المدير التنفيذي باتحاد المصحات الليبي، والدكتور منار مفتاح من وزارة الصحة الليبية، والدكتور يزيد مفتاح رئيس جهاز الامداد الطبي.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، فإن صادرات قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات بلغ 611 مليون دولار في العام الماضي 2023، كما حققت الصناعات الطبية ما قيمته 214.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2024.