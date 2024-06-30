مدبولي: مصر ستصبح مُصدرا أساسيا للطاقة الخضراء إلى أوروبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر ستصبح مصدرا أساسيا للطاقة الخضراء إلى أوروبا من خلال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروعات أخرى مهمة بنفس الشكل، وبالتالي حجم التجارة سيتضاعف.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عبر قناة إكسترا نيوز: «أتمنى زيادة حجم التجارة بين الطرفين وتحقيق التوازن بينهما، فضلا عن زيادة عدد البلدان التي تستثمر في مصر».

وتابع: «لدينا 3300 شركة أوروبية موجودة في مصر، وأتمنى زيادة الرقم مستقبلا، وهذا أمر قابل للتحقيق»، مشيرا إلى أنّه يمكن الوصول إلى آلية مستدامة لتوطيد العلاقات.

وأوضح أنّ مصر تعتمد على الاتحاد الأوروبي الذي يمثل شريكا أساسيا ويساعد مصر على المضي قدما لتحقيق اقتصاد مزدهر وهذا الأمر من صالح المنطقة ككل.

وواصل: «نأمل خلال الفترة المقبلة أن نبني آلية من شأنها أن تعطي لشبابنا فرصا جيدة من أجل السفر إلى أوروبا بطريقة مشروعة بدلا من انتقاله عن طريق الهجرة غير المشروعة».