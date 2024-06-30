«النقل» توقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لدعم المشروعات الصديقة للبيئة

وقعت وزارة النقل عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصيق للبيئة، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

التوسع في النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة

وأكدت وزارة النقل، في بيان، اليوم الأحد، أن المذكرة جرى توقيعها مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن التعاون في دعم المشروعات الصديقة للبيئة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام والتوسع في مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة؛ وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية، وتشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

تنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة لأول مرة

وأشارت إلى استكمال شبكة مترو الأنفاق وتنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة لأول مرة على أرض مصر، وهي شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق وغرب النيل، وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.