حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو خلصت المنطقة بالكامل من مخطط الجماعة الإرهابية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل خالدة على مر التاريخ، وهذا يعود إلى كونها أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، لافتا إلى أنها خلصت المنطقة بالكامل من مخطط الجماعة الإرهابية، الذي كان الهدف منه تمزيق المنطقة بالكامل لدويلات، وجاء الشعب المصرى ليُفشل مخطط هذه الجماعة الإرهابية ويخلص المنطقة منهم.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وأضاف غنيم، أنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، جاءت تأكيدا على دور الشعب المصري العظيم في هذه المرحلة، بداية من لفظ الشعب لجماعة الإخوان الإرهابية، ووقوفه بجانب دولته حتى تستعيد مكانتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة، إذ قال الرئيس في كلمته اليوم: «أن المصريون أثبتوا أنهم أقوى مما يتصور أعداؤهم وأشد بأسًا ممن اعتقدوا، أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، وأنهم يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على تجاوز الأزمات».

غنيم: 30 يونيو أعادت للأذهان نجاح إرادة المصريين

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن ثورة 30 يونيو، تعيد للأذهان كيف نجحت إرادة المصريين في إحداث تغيير جذري بمجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكيف تمكن المصريون بقوتهم وصوتهم من إنقاذ وطنهم واستعادة هويتهم من يد جماعة إرهابية اعتادت على العنف والدمار.

وتابع السعيد: «ثورة 30 يونيو كانت البداية لبناء الجمهورية الجديدة بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تخطط لسرقة الوطن وهويته وتسعى لنشر روح الفرقة والفوضى بين أطياف المجتمع المصرى، من أجل أن تسود أفكارها الهدامة التي تهدف للعنف والدمار من أجل تنفيذ مخططاتهم وأطماعهم الدنيئة».