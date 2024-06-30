هل تشعر أنك مراقب باستمرار؟.. 3 أسباب غير متوقعة تجنبها فورا

هل كنت وحيدًا وفجأة انتابك الشك بوجود شخص ما حولك؟، هل تشعر بأن شخصا يدور حولك وأنت تشاهد فيلمًا أو تقرأ رواية؟، هل تتلفت وتنظر هنا وهناك وأنت تفتح الباب وتشعر وكأنك مُراقب؟، تحدث هذه الظاهرة للكثيرين ولا يعرفون تفسيرها، فلماذا يشعر الناس وكأنهم مراقبون، مع أنه لا يكون هناك أحدًا؟.

لماذا يشعر الناس وكأنهم مراقبون؟

بحسب دراسة أجرتها لين براون، عالمة النفس البريطانية، فإن هناك عددا من الأسباب التي تجعل الشخص يشعر وكأنه مراقب، منها التفكير المفرط، وكلها ترجع إلى الذاكرة البصرية، وفقًا لموقع «live science»، وعبر الدكتور جونز ريبورت، المتخصص في علوم الأعصاب الإدراكية، أن المحفزات الخارجية يمكن أن تجعل الأشخاص يشعرون بأنهم مراقبون.

سبب الشعور بأنك مراقب

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ سبب هذا الشعور يصيب الأشخاص شديدي الخوف، إذ تفرز أدمغتهم هرمون الابينفرين، وهو المسؤول عن الشعور بالقلق، لذا قد يتهيأ لهم الشعور بأنهم يروا شخصًا ما، وبالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لأحداث صادمة، يصبح لديهم هذا الشعور زائد، أو يأتي بعد الأحداث العصيبة التي تمر بها الدماغ.

وحول طريقة عمل الدماغ البشيرية، يقول الدكتور أحمد كامل، أخصائي المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ الدماغ البشرية لديها شبكة عصبية مخصصة للنظر، تتحكم في استجاباتنا لرؤية الأشياء، وأنه لا يوجد سبب علمي بحت على ذلك، إلا أن الشبكة البصرية يخيل إليها الأحداث مرة أخرى أو الأشخاص.

علاج ظاهرة رؤية الأشياء غير موجودة

اتفق الأطباء النفسيين أن علاج هذه الظاهرة، بحسب فرويز، يتمثل في التالي:

ضرورة التأكد من عدم وجود دليل مادي على هذا، للابتعاد عن التخيلات والتهيؤات.

فكر بأنه لا وجود لأي شخص آخر، إذا ازداد القلق لديك.

ونوه «فرويز» أنه إذا ازداد الشعور بهذه الظاهرة، يجب طلب التدخل النفسي والطبي ومن المهم البحث عن متخصص مرض الأعصاب.