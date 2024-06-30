محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف في قرية الزند

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لقرية الزند، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

وتفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية واستعدال شوارع القرية ومراجعة أعمدة الإنارة، مع استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيسة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية وربطة مع محطات الرفع والمعالجة المخصصة لذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لمنطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي شهدت أعمال تطوير وتجميل بتركيب بلاط الإنترلوك على مساحة 13 ألف و500 متر مسطح وبتكلفة اجمالية 4 ملايين و300 ألف جنيه.