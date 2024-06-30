هل يقع الطلاق باللفظ دون النية؟.. فيديو يوضح الحكم كاملا

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين جاء نصه «هل يقع الطلاق باللفظ دون نية؟»، موضحة عبر موقعها الرسمي أنه إذا طلق الرجل زوجته دون نية فإنه في تلك الحالة لا يقع، ولا تحسب تلك الطلقة.

حكم الطلاق على السوشيال ميديا

وأشارت الدار إلى أن طلاق الوسائل الحديثة مثل «فيس بوك ـ واتساب»، يدخل ضمن أحكام طلاق الغائب، وله صورتان، الأولى أن يكون بالتواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة «فيديو»، وهذه الصورة حكمها حكم التواصل الطبيعي، وتأخذ نفس أحكامه، لأن وجود شخصين على نفس الوسيلة في نفس الوقت يأخذ حكم الوجود الفعلي، ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين خلال الموافقة أو غيرها.

الطلاق عبر الوسائل الحديثة

وأكملت دار الإفتاء «الصورة الثانية هي أن يكون الطلاق عن طريق رسالة عبر هذه الوسائل واتس آب وفيس بوك دون تلفظ بالطلاق، والحكم في هذه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة، ودليل ذلك ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن طلاق الرسائل والمكتوبات تحتاج إلى نية وقصد المطلق».