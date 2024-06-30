تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1095 شاحنة و215 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 8 آلاف طن بضائع، 560 شاحنة و192 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و535 شاحنة و23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وأمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وسينا، فيما استقبل الميناء السفينتين الحرية 2 وALCUDIA EXPRESS وغادرت 3 سفن وهي أمل، وسينا وبوسيدون اكسبريس.

كما جرى تداول 3 آلاف طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وشهد ميناء بورفيق مغادرة السفينة HONDST1 وعلى متنها 1000 طن مواد غذائية متجهة إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3155 راكبا بموانيها.