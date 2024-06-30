أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)

كشف الإعلامي نيشان عن أول فيديو يجمع الفنانة نجوى كرم وزوجها رجل الأعمال عمر الدهماني، بعد إعلان زواجها مؤخرا خلال حفلها الغنائي في رومانيا.

أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها

وشارك الإعلامي نيشان فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع x للفنانة نجوى كرم وهي تمسك بيد زوجها عمر الدهماني من كواليس أحد حفلاتها الغنائية وعلق عليه قائلا: «عمر ونجوى».

يذكر أنّ الفنانة نجوى كرم أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في رومانيا ضمن جولة حفلاتها الغنائية بموسم الصيف، وخلال الحفل فاجأت الجميع بإعلان خبر زواجها قائلة: «هذا الفستان بيعني لي كتير لأنه لونه أبيض وبحب هذا اللون، هذا اللون عشان حفل زفافي».