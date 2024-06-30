إيرادات أفلام عيد الأضحى تتجاوز 6 ملايين جنيه في 24 ساعة بالسينما

تواصل أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري، وحققت أمس السبت نحو 6 ملايين و211 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم ولاد رزق 3 للمخرج طارق العريان، قائمة الإيرادات محققا 4 ملايين و126 ألف جنيه، بينما قارب الفيلم خلال أسبوعه الثالث في السينمات من كسر حاجز الـ200 مليون جنيه حيث وصل إجمالي إيراداته حتى الآن إلى ما يقرب من 194 مليون جنيه، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيلم اللعب مع العيال الذي يحمل توقيع المخرج شريف عرفة ومن بطولة محمد إمام، محققا مليون و76 ألف جنيه.

أهل الكهف يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق 365 ألف جنيه في 24 ساعة

وجاء فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات محققا 652 ألف جنيه، بينما كان فيلم أهل الكف للمخرج عمرو عرفة وبطولة خالد النبوي في المركز الرابع والأخير في قائمة الإيرادات بـ 365 ألف جنيه.