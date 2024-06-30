عضو بـ«النواب»: المؤتمر المصري الأوروبي فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة

قال النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

«نويصر»: المؤتمر نافذة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة

وأوضح «نويصر»، في تصريحات له، أن المؤتمر سيكون نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، لذا فهي دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية.

«نويصر»: التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري

وأشار «نويصر» إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.