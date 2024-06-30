كيف يمكن أن تحادث الأموات؟.. تعرف على قصة الفيلم الكوري Wonderland

لاقى الفيلم الكوري Wonderland اهتماما لدى قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي بعد أيام من طرحه في السينمات حول العالم بداية من 5 يونيو الجاري، ونجح العمل في تحقيق إيرادات وصلت لـ4.2 مليون دولار، كما احتفظ بصدارة شباك التذاكر الكوري على مدار 3 أيام على التوالي.

ونجح الفيلم الكوري Wonderland في التغلب على فيلم الأكشن Bad Boys: Ride or Die في شباك التذاكر الكوري في أول أيام طرحه بالسينمات، محققا إيرادات بلغت 1.66 مليون دولار، كما حظى الفيلم بمراجعات إيجابية من الجمهور والنقاد، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

البرومو الدعائي لـ الفيلم الكوري Wonderland

تفاصيل الفيلم الكوري Wonderland

الفيلم الكوري Wonderland، يمزج ما بين الدراما والرومانسية والخيال علمي، من تأليف وإخراج كيم تاي يونج، وبطولة تانج وي، باي سوزي، بارك بو غوم، جونج يو مي، وتشوي وو شيك.

وتدور أحداث الفيلم حول تطبيق ذكاء اصطناعي يسمح للأشخاص بالتواصل مع أحبائهم الراحلين من خلال مكالمات فيديو محاكاة، حيث تطلب جيونج إن، مضيفة طيران مقابلة حبيبها الذي يرقد في غيبوبة تاي جو، بينما تنضم باي لي إلى الخدمة لتتمكن من التحدث إلى ابنتها حتى بعد وفاتها، بالإضافة إلى زوجة في الأربعينيات تطلب مقابلة زوجها الراحل.