الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية

أوراق وتنسيق القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» بالدقهلية، أكثر ما يشغل تفكير الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة بعد اعتماد مديرية التربية والتعليم النتيجة بنسبة نجاح وصلت لـ93%.

أوراق التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» بالدقهلية

وحددت وزارة التربية والتعليم، أوراق التقديم في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» بالدقهلية، والتي جاءت كالآتي:

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- عدد 1 شهادة ميلاد أصل و4 صور منها.

- عدد 8 صور حديثة 4×6.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد.

- طابع تعليمي

- 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي وتحليل صورة دم كاملة.

- تحليل سكر تراكمي.

- تحليل فصيلة دم.

- في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي.

تنسيق القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية

وجاء تنسيق القبول في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعد الشهادة الإعدادية كالآتي:

- يسمح بقبول الطالب الحاصل على 98% في الإعدادية فقط دون النظر إلى حصوله على الدرجة النهائية في أي من اللغة الانجليزية، أو العلوم، أو الرياضيات.

- يسمح للطالب الحاصل على 95% في الشهادة الإعدادية التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إذ كان حاصلا على الدرجة النهائية في اللغة الإنجليزية، أو العلوم، أو الرياضيات.