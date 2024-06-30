الأحزاب تقدم تصورها للحكومة الجديدة.. كفاءات أصيلة وبرامج زمنية واضحة

قدمت الأحزاب السياسية تصورات مختلفة بشأن الحكومة الجديدة والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، إذ قدمت الأحزاب رؤيتها ومقترحاتها تجاه المنتظر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيلها.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب يكونا هما أساس المرحلة المقبلة؛ لتحقيق الاستقرار، بجانب إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة.

مقترحات الأحزاب للحكومة الجديدة

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار، أن يتم الاستفادة من تجارب الدول في إدارة الأزمات، والنظر في الحلول الفعالة وتطبيقها، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لمصر.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إنه لا توجد رفاهية للوقت، ويجب أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على التحديات والحلول، وأن تمتلك لغة سياسية فى التعامل، وصنعه احترافية فى حل المشاكل تتواكب مع سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب المخلص المحب لوطنه والقيادة السياسية.

وطالب «مطر» بضرورة عودة القطاع الخاص بقوة، قائلا: «بلد عندها مشكلة اقتصادية ولا يوجد وزير اقتصاد، بلد عندها مشكله في الاستثمار ولا يوجد وزير استثمار، ولابد وأن يراعى مدبولى ذلك».

وقال عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ويتطلب معها وضع برامج زمنية واضحة وخطط موضوعية دقيقة قادرة على تحقيق تطلعات المصريين، بحيث يكون هناك أسس واضحة من الشفافية والمحاسبة.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

وطالب أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الدعم المقدم لمحدودي الدخل، وتوفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في القرى والريف.

وشدد حزب حماة الوطن، على ضرورة أن يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني ليكون أكثر قوة في مواجهة الصدمات، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.

وعبر الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، عن أمله بأن تكون الاختيارات في الحكومة الجديدة موفقة وتشمل كفاءات أصيلة تدعم خطط الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.