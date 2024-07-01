شهر أفراح الوسط الفني.. نجمات احتفلن بزفافهن في يونيو

خلال الأسابيع الأخيرة، احتفل عدد من نجمات الفن بحفل زفافهن، كان آخرهن الفنانة نجوى كرم، التي أعلنت رسمياً زواجها على خشبة المسرح، وذلك خلال حفلها المقام حاليا في رومانيا.

نجوى كرم تؤكد زواجها رسميًا

وقالت نجوى كرم خلال كلمتها على مسرح حفلها الأول في رومانيا: «رح خبركن خبرية عن هالفستان، هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات».

جميلة عوض تحتفل بزفافها على أحمد حافظ

احتفلت الفنانة جميلة عوض، يوم 7 يونيو بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، بعد قصة حب طويلة جمعتهما، وتكللت بالزواج، وأقيم الحفل داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، في ليلة ساحرة مميزة، تميزت بحضور نجوم الفن، ومشاركتهم العروسين أجواء الفرح والرقص.

ياسمين رئيس تتزوج من رجل الأعمال أحمد أحمد عبدالعزيز

تزوجت الفنانة ياسمين رئيس من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، يوم 3 يونيو، حيث أقاما حفلا خاصا داخل القلعة، بعيدا عن كاميرات الصحافة والإعلام.

سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز، يوم 13 يونيو الماضي في حفل ساحر، سيطرت عليه أجواء البهجة والبساطة، وحضره عدد كبير من الفنانين، بينهم هند صبري، ونيللي كريم، وليلى أحمد زاهر.