«شؤون العاملين» تستعرض خارطة طريق تطوير الهيكل الإداري لـ«المهندسين»

عقدت لجنة شؤون العاملين بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي - وكيل النقابة، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

تحقيق الأهداف الاستراتيجية

وأكد الدكتور المهندس محمد عباس، رئيس النقابة الفرعية بأسوان، ووكيل اللجنة، على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة، والمتمثلة في عدد من المحاور الخاصة بإعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي والموضوعات التأهيلية المختلفة الخاصة بشؤون العاملين.

وشدد المهندس أحمد السيد، وكيل اللجنة، على أهمية الدور الفني والقانوني للجنة شؤون العاملين لإعداد وتهيئة وتدقيق أنظمة ولوائح المنظومة الإدارية بالنقابة، مشيرا إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالنقابة بما يحقق الاستفادة القصوى التي يأملها الجميع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن وجود العديد من التحديات في هذا الملف يزيد من إصرار أعضاء اللجنة على التغلب على كل التحديات، بما يحقق في النهاية أفضل خدمة نقابية لمهندسي مصر.

وأكد المهندس كريم الكسار، أمين عام مساعد النقابة العامة ومقرر اللجنة، على أهمية دعم وتطوير الدور الفني للجنة شؤون العاملين، تزامنًا مع خطة التطوير التي تشهدها النقابة في الفترة المقبلة لتدريب العاملين بالنقابة على أحدث المهارات التكنولوجية، ما سينعكس على سرعة تحسين تقديم الخدمات للمهندسين وذويهم.

تطوير الأداء الإداري بالنقابة

شهد الاجتماع مناقشات فنية وقانونية وإدارية موسعة حول العديد من الملفات الخاصة بتطوير الأداء الإداري بالنقابة، واستعرض المهندس هشام خطاب مشروعًا لتطوير منظومة العمل والهيكل الإداري بالنقابة، تزامنًا مع مشروع التطوير الفني للنقابة، كما ناقشت اللجنة عددًا من التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الإدارية، وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل ولجان نوعية مختلفة للبدء في عملها بشكل دوري.