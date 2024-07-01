احذر تناول هذا النوع من الآيس كريم.. يسبب مخاطر صحية تهدد بالوفاة

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يقبل البعض على تناول المثلجات والآيس كريم الذي يساعد على ترطيب وإنعاش الجسم، وقد يعتاد البعض على شراء الآيس كريم من الباعة الجائلين ومصادر غير موثوقة دون إدراك منهم بالمخاطر الصحية العديدة التي تصيب أجسادهم جراء ذلك، وفق ما أكده الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية.

التلوث البكتيري

مخاطر عديدة يسببها الآيس كريم الذي يشتريه البعض من الباعة الجائلين، تشمل التلوث البكتيري، بحسب تصريحات بدران لـ«الوطن»، فقد تكون معدات التحضير أو الأواني غير نظيفة، ما يؤدي إلى تلوث الآيس كريم بالبكتيريا خاصة في فصل الصيف مثل الإشريكية القولونية «E. coli» والسالمونيلا، وبالتالي تزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

ويتعرض بعض الأشخاص، خاصةً الأطفال وكبار السن، لخطر الإصابة بنوع خطير من الفشل الكلوي، في حالة تناول الآيس كريم الملوث، يُعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي وهي متلازمة تهدد حياة الشخص المُصاب بها من خلال تسببها في الإسهال الدموي وتلف الدماغ ومن ثم الوفاة.

ويؤدي عدم تخزين الآيس كريم في درجات حرارة مناسبة إلى ذوبانه وإعادة تجميده، ما يمكن أن يسبب نمو البكتيريا، حسب ما أكد استشاري المناعة، وقد يستخدم بعض الباعة مكونات منخفضة الجودة، ومواد حافظة غير آمنة لتحسين النكهة أو لزيادة مدة صلاحية المنتج تزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية عديدة.

مشاكل في التنفس

وتؤدي الألوان الصناعية التي تُستخدم في تحضير الآيس كريم من قبل الباعة الجائلين، خاصة إذا لم تكن مرخصة أو تمت مراقبتها من قبل الجهات الصحية، ردود أفعال تحسسية لدى بعض الأشخاص نتيجة حساسيتهم من الألوان الصناعية، ما يمكن أن يسبب الطفح الجلدي، الحكة، أو مشاكل في التنفس.

كما يؤدي استهلاك الألوان الصناعية غير المراقبة إلى زيادة في اضطرابات السلوك، مثل فرط النشاط ونقص الانتباه عند الأطفال، بالإضافة إلى مشاكل الكبد والكلى، وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ونصح استشاري المناعة في نهاية حديثه بعمل الآيس كريم في المنزل لضمان جودته ونظافته، أو شرائه من مصادر موثوقة تلتزم بمعايير النظافة والصحة.