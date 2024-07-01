هل يحق للزوجة الاقتطاع من معاش والد زوجها للإنفاق على أطفالها؟

النفقة أحد الدعائم الأساسية التي تساعد الزوجة في سد احتياجاتها وصغارها، على اعتبار أنها أحد الموارد المالية للأسرة، والسؤال الذي يبحث البعض عن إجابته، حال امتناع الزوج عن النفقة على أولاده وزوجته كيف تتصرف الزوجة، وهل يحق لها اقتسام أو أخذ جزء من معاش والد الزوج إن كان متوفيا؟.

قال محمود جمال المحامي، إن نفقة الأقارب لها شروط محددة، ومنها أن يكون المطلوب منه دفع نفقة الأقارب ميسور الحال، وأن يكون طالب النفقة أومن تدفع له النفقة معسراً غير قادر على الكسب.

طلب نفقة الأقارب

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجدة يمكن أن يطلب منها نفقة أقارب حال حصولها على معاش أب الزوج، وتكون مستهدفه بهذه النفقة ويجب عليها أن تعطي لزوجة الابن جزء من المعاش.

على الجدة أن تدفع جزء من المعاش

وأوضح، أن النفقة الواجبة على الأقارب هي بالقدر الكافي لسد الاحتياجات الأساسية المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب الاحتياجات اللازمة مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وبالتالي تكون الجدة ملزمة بنفقة أقارب لحفيدها إذا توافرت الشروط سالفة البيان، حتى إذا كان يسارها المادي من المعاش فقط.