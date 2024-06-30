كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مصاريف جامعة بطرسبرج الروسية في مصر 2024-2025 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يُعادلها من شهادات وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مُوضحة أن الحدود الدنيا للقبول والالتحاق بالجامعة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وأن تحديدها سيكون بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة المصرية.

مصاريف جامعة بطرسبرج الروسية في مصر 2024-2025

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف جامعة بطرسبرج الروسية في مصر 2024-2025 للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

- مصاريف كلية الطب جامعة بطرسبرج الروسية في مصر: 221 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان جامعة بطرسبرج الروسية في مصر: 198 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة جامعة بطرسبرج الروسية في مصر 176 ألف جنيه

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على قرار قم 480 لسنة 2023 الذي يتضمن فيها إنشاء مؤسسة تعليمية، يكون هدفها استضافة فرع داخل مصر لكل جامعة، من جامعتي «سانت بطرسبرج» وجامعة «كازان الفيدرالية»، التي يقع مقرهما الرئيسي بروسيا الاتحادية، على أن تتمتع كل من المؤسسة والفرعين بالشخصية الاعتبارية الخاصة.