موعد وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024/2025

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، خطوات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024/2025، موضحة أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 من شهر يوليو ويستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بجميع الخطوات عندم التقديم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي

أوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024، وهي كالآتي:

- الضغط على التسجيل بموقع وزارة التربية والتعليم.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة كود الطالب.

- الضغط على زر «تسجيل».

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- كتابة كلمة المرور.

- تأكيد كلمة المرور.

- الضغط على زر «تأكيد».

- كتابة الاسم والمديرية والإدارة التعليمية.

- اختيار المدرسة وكتابة درجة الشهادة الإعدادية.

- الضغط على زر الدخول إلى التنسيق.

- تظهر نافذة تحمل معلومات كاملة عن التنسيق الثانوي العام.

- الضغط على خريطة التنسيق والتي تتضمن الحد الأدنى للتنسيق.

- الضغط على تقديم الرغبات وحفظها.

- يتم اختيار المدرسة التي يرغب الطالب في الدراسة بها.

- الضغط على زر حفظ الرغبات.