عضو «الحوار الوطني» يطالب الحكومة بالاهتمام بالمواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يطالب الحكومة الجيدة بالالتزام بالتكليف الرئاسي الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الاهتمام بالمواطن المصري أولا، واستكمال مشروعات التنمية بالجمهورية الجديدة التي بدأتها الحكومة السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوعي وتنميته.

استكمال تنفيذ باقي مخرجات الحوار

وأضاف عضو مجلس الأمناء في تصريح لـ«الوطن»، أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عملت على تنفيذ عدد من توصيات المرحلة الأولى، مطالبا الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ باقي مخرجات الحوار، وخاصة التوصيات التي صدرت عن الحوار الاقتصادي، والتي جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتخطت 90 توصية، منها تنمية الموارد، والتمويل الخارجي، وتشجيع الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنمية الصناعة والزراعة وتشجيع السياحة.

الحوار الوطني ضم جميع الأطراف

وأكد أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني معبرة عن مطالب الشعب المصري، لافتا إلى الحوار ضم كافة الأطراف من خبراء وسياسين وأحزاب ومتخصصين، مطالبا بأن تكون توصيات الحوار الوطني بمرحلتيه على رأس برنامج الحكومة الجديدة.