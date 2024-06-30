عضو «جبهة الإنقاذ»: الشعب لم يجد سوى الفشل وغياب الإدارة خلال العام الأسود من حكم «التنظيم الإرهابي»

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أحد أعضاء «جبهة الإنقاذ» أثناء فترة حكم الإخوان، إن خطاب المعزول «مرسى» فى يوم جمعة الشرعية أهان منصب رئيس الجمهورية، لتضمنه العديد من «الاتهامات العشوائية، والعبارات المُسفة»، وإن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة لإنقاذ مصر، لأن تنظيم الإخوان الإرهابى كان قد بدأ فى التمدد بجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، فى محاولة منه لأخونتها.

أضاف «السقا» فى حواره مع «الوطن»، أن التنظيم خلق الصراعات مع جميع الأطراف، وبذل محاولات غير دستورية للسيطرة على كل شىء، لترسيخ النفوذ لأطراف خارجية، والإفراج عن معتنقى العنف والإرهاب وتكريمهم.

ما شهادتك على جمعة الشرعية؟.. وما الأسباب التى أدت لسقوط الإخوان؟

- اعتصام رابعة العدوية بدأ يوم 28 يونيو 2013، «يوم جمعة الشرعية»، خرج المنتمون للجماعة الإرهابية والمؤيدون لبقاء «مرسى» واتخذوا من ميدان رابعة العدوية بقلب مدينة نصر مقراً لاعتصامهم، واتخذ شباب الإخوان وقياداتهم وأنصارهم كلمة «الشرعية» شعاراً لهم، فنصبوا الخيام الواحدة تلو الأخرى بالميدان، بالتزامن مع إعلان حركة تمرد جمع أكثر من 20 مليون توقيع.

كما شهد اليوم خطاب «المعزول» الذى امتد لساعتين أو يزيد، معلناً تمسكه بالشرعية والدستور، ولو كان هناك عداد للنهايات فقد كان يتجه بوضوح، يراه الأعمى والبصير، وملايين الناس فى شوارع 30 يونيو أنها محتومة لا محالة لصالح الشعب المصرى.

وكان هناك تهديد واضح وصريح من منصة رابعة بعد مشاهدتها للأعداد أنها بدأت تقل، وقال أحد الموجودين أعلى المنصة من يخرج من الميدان إما خائن أو مخابرات، وذلك لترهيب من يريد الانصراف بعد تحذيرات قوات الأمن خارج الاعتصام.

ماذا عن خطاب الشرعية؟

- بالتزامن مع التحركات الشعبية انتقدت جبهة الإنقاذ الوطنى وبشدة خطاب «مرسى» الذى استمر 3 ساعات، والذى أهان منصب رئيس الجمهورية، لتضمنه العديد من «الاتهامات العشوائية، والعبارات المُسفة»، ورفضت جبهة الإنقاذ دعوة المشاركة لمقترحات تعديل مواد الدستور أو الحديث عن الانتخابات البرلمانية، التى وصفها مرسى بأنها على الأبواب، وتمسكنا بمطلبنا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وشددنا على مشاركتنا فىثورة 30 يونيو

مظاهرات 30 يونيو لسحب الثقة وأن رحيل مرسى أصبح واجباً.

«الإخوان» حكمت البلاد من خلال ميليشيات مسلحة وليس بإرادة شعبية.. والجبهة السلفية فشلت فى الحشد لـ«جمعة الشرعية»

ما تقييمك لعام حكم الإخوان؟

- يمكن وصف عام حكم الإخوان بالعام الأسود، والأسوأ فى تاريخ مصر، فما قامت به هذه الجماعة سلوك فاشى لم تشهده مصر من قبل على مدار تاريخها، فضلاً عن ضحالتهم فى ما يخص مهارات ومبادئ الحكم، وما ظهر من سوء النية والخطط ضد مصر وشعبها، وتأصلت فيه الجماعات الإرهابية والتكفيرية فى سيناء وغيرها.

وأصبحنا محكومين من قبل ميليشيات مسلحة وليست حكومة جاءت بإرادة شعبية، فالإخوان ظلوا يخططون على مدار عقود للوصول إلى السلطة، دون أن يفكروا كيف يحكمون، وافتقر نظام حكم الإخوان للرؤية والكفاءة، وغياب الإصلاح، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية، وأخفق مرسى فى الوفاء بوعوده الانتخابية، وأعطى جماعته اليد العليا فى جميع مفاصل الدولة المهمة والوزارات الرئيسية، وعزل العديد من المحافظين ليحل محلهم عناصر إخوانية من بينهم عناصر جهادية سابقة.

ما شهادتك على يوم 30 يونيو 2013.. أين كنت وما مشاعرك؟

- هو اليوم الأكثر شعبية فى تاريخ مصر، فلم يحدث توافق شعبى فى تاريخنا مثلما توافق الشعب المصرى على ضرورة تحرير مصر من قبضة الضباع، وتطهير جسدها من هذا السرطان المميت.

أما عن مشاعرى فكانت مشاعر فخر بهذا الشعب العظيم وثقة فى قدرته على تحقيق المستحيل. و30 يونيو هو اليوم الذى نجح فيه الشعب المصرى فى استعادة كرامته ووطنه ومكانة مصر بين دول العالم ووضعها الإقليمى والدولى، وتمكن فيه المصريون من كسر شوكة الجماعة الإرهابية، ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية وإحباط مخططاتهم.

ما أهم الأخطاء التى ارتكبها الإخوان وأدت إلى سقوط حكمهم سريعاً؟

- لم ترتكب جماعة الشر إلا الأخطاء، سواء فترة حكمها بل وما قبلها، ولكن أهم الأخطاء كان فجاجة عملية الأخونة وخلق الصراعات مع جميع الأطراف حتى السلفيين الأقرب لهم سياسياً ومحاولاتهم غير الدستورية للسيطرة على كل شىء، ومحاولاتهم لترسيخ النفوذ لأطراف خارجية والإفراج عن معتنقى العنف والإرهاب وتكريمهم، فخلال العام الأسود من حكم الإخوان للبلاد.

لم يجد الشعب المصرى سوى الفشل وغياب الإدارة، والفساد وخلق عهد استبدادى، للاستئثار بالسلطة وفرض السيطرة الكاملة على الدولة، فلم يحقق الشعب أهدافه التى خرج من أجلها فى 25 يناير، وقدم أنبل شبابه شهداء فداء الوطن، فغابت العدالة الاجتماعية عن المشهد تماماً، وتمادت سياسات الفساد والإفقار والتبعية، وغابت الحرية والعدالة الاجتماعية.

ضرورة «30 يونيو»

جماعة الإخوان الإرهابية نفذت المؤامرات ومخططاتها فى محاولة فاشلة لاختطاف مصر وتشويه وتزييف هويتها، عن طريق ممارسات فاشية وفاشلة استهدفت الشعب المصرى والدولة المصرية، فمنذ اللحظة الأولى لتولى جماعة الشر مقاليد السلطة شرعت فى ممارسة الاستبداد السياسى، ومحاولة أخونة مؤسسات الدولة.