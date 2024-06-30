«إسكندرانى منتج».. مُعيلات يرسمن أحلامهن على رمال «البوريفاج» (صور)

احتضنت شواطئ الإسكندرية النسخة الأولى من معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية في مصيف 2024، ضمن مهرجان «إسكندراني منتج»، الذى تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع منسق عام التحالف الوطني للجمعيات والمؤسسات بالإسكندرية، لدعم السيدات المعيلات من خلال توفير باكيات بيع بالمجان لهن على مدار 3 أيام.

المبادرة التى انطلقت منذ سنوات في الإسكندرية، بدأت الصيف الحالي بشكل أكبر ومتطور عن السنوات الماضية، من خلال تنظيم المعرض داخل شاطئ البوريفاج السياحي، الذي يُعد أشهر شواطئ المدينة الساحلية، على هيئة «برجولات» تتشابه مع هوية الشواطئ، بالمجان للسيدات لمساعدتهن على كسب رزقهن من المصطافين، في ظل الإقبال الكبير على الشاطئ.

المعرض يفتح أبواب الرزق

عايدة الشيمى، إحدى السيدات المشاركات، أثنت على فكرة المعرض، كونه يفتح لهن أبواب رزق: «جميل أن شغلنا يتعرض في مكان كبير زي شواطئ الإسكندرية، والناس تشوفه ويشتروه، وكونه بالمجان بيساعدنا نقلل من مكسبنا، فالناس تشترى بأسعار مناسبة، ونقدر نبيع أكتر».

المنتجات الفرعونية الأكثر رواجاً

من بين منتجات «الشيمي»، كان الإقبال الكبير على «الحلقان الفرعوني»، وفسرت ذلك، لكونه منتجاً يعكس الهوية المصرية، وذا كفاءة عالية وبأقل سعر ممكن، فحرص الزبائن على شراء أعداد كبيرة منه كهدايا.

وأشادت صباح عبدالله، إحدى المشاركات، بفكرة المعرض، قائلة: «الأماكن السياحية الشهيرة لازم يكون فيها معارض الناس تشترى منها هدايا تذكارية وهمّا مروّحين، ودا كان قليل في إسكندرية، وبالتالي المعرض خطوة حلوة للترويج للإسكندرية ومنتجات أهلها».