خبير يكشف مكاسب توقيع 29 اتفاقية مع شركات أوروبية.. أبرزها تراجع سعر الدولار

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن توقيع مصر 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو سيساهم في تدفق العملة الصعبة وكذلك حدوث تراجع في سعر صرف العملات الأجنبية بما فيهم الدولار، إذ تعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تُمثّل فرصا للتعاون الوثيق بين الأطراف المعنية، مما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وجذب الاستثمارات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وجود هذه الاتفاقيات والمذكرات يعزز الثقة في السوق وينشئ بيئة استثمارية جاذبة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن بعض هذه الاتفاقيات قد تشمل التعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يُسهم في تحديث وتطوير هذه المجالات، تعزيز الصادرات والنمو الاقتصادي.

زيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي

وأضاف «خضر» أن توقيع هذه الاتفاقيات يفتح الباب لإتاحة الفرص التجارية والاستثمارية مما يساعد في زيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، حيث أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تمهد الطريق لبناء شراكات استراتيجية بين الأطراف المعنية على المدى الطويل، كذلك التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، لأن بعض هذه الاتفاقيات تشمل مشاريع استثمارية طويلة الأجل في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة، مما يعزز الاستدامة على المدى الطويل.

وأوضح: يساعد هذا على تجنب التركيز القصير الأجل على النمو الاقتصادي السريع على حساب الاستدامة البيئية والاجتماعية، تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الخضراء بعض الاتفاقيات قد تركز على التعاون في مجال البحث والتطويرللتكنولوجيات الصديقة للبيئة، هذا يسهم في تطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ قليل أن مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي» شهد توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.