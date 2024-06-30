خبيرة فلك تفجر مفاجأة تحدث في الأشهر المقبلة.. مكاسب مالية لأصحاب هذا البرج

يهتم محبو الفلك بمعرفة توقعات الأبراج، التي تشير إلى حظوظهم وأحوالهم المادية والعاطفية، لذا فإن الفترة المقبلة تحمل أخبارًا سارّة على جميع المستويات، بسبب تراجع كوكب زحل للمرة الأخيرة في دورته، التي استمرت لمدة 30 عامًا، مما يبشر بانفراجات عديدة، منها الحصول على مكاسب مالية.

أوضحت رحاب منيعم خبيرة الفلك، في حديثها لـ«الوطن»، أن كوكب زحل يتراجع كل عام، إلا أن هذه المرة مختلفة تمامًا، وتحمل العديد من المفاجآت، سواء السارة أو غير السارة؛ لأنه يتراجع للمرة الأخيرة في دورته الكونية، والتي بلغت مدتها 30 عاما.

تصل دورة كوكب زحل حول الشمس من 29 عاما إلى 30 عامًا

تصل دورة كوكب زحل حول الشمس من 29 عامًا إلى 30 عامًا، ويقع الآن في آخر بيت من الأبراج الفلكية، وهو برج الحوت، الذي تسيطر عليه الروحانيات، وسيستمر حتى منتصف عام 2025 إذ يحدث لهم مكاسب مالية كبيرة، ويعد هذا التراجع واحدًا من أهم وأقوى التراجعات والأحداث الفلكية، التي تحدث بعام 2024، لأنها نهاية دورة كونية؛ مما يعني إغلاق ملفات وحكايات وتجارب شخصية مهمة جدًا، على مستوى الأفراد.

توقعات بحدوث أمور سعيدة خلال الفترة المقبلة

ومع تراجع زُحل هناك بعض الأمور السعيدة، التي ستحدث خلال الفترة المقبلة بسماع أخبار جيدة، والحصول على مكاسب مادية هائلة، والتخلص من المشاكل، التي تؤثر على بعض الأشخاص.