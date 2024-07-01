سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 1-7-2024.. كم سجل الطن؟

شهد سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 1-7-2024، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، إذ سجل سعر طن حديد عز نحو 41.000 جنيه للطن، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن بوابة أسعار مجلس الوزراء.

سعر حديد التسليح اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر حديد التسليح اليوم الاثنين في الأسواق المحلية وفقا لما أعلنتها بوابة أسعار مجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم

- وصل سعر طن حديد العتال إلى 39 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 41 ألف جنيه.

- سجل طن حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه.

- وصل سعر طن المراكبي إلى 39 ألف جنيه.

سعر طن الحديد

- بلغ سعر طن حديد بيانكو 36 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن الحديد بشاي نحو 41.000 جنيه للطن.

- حقق سعر طن حديد العشري نحو 36.500 جنيه للطن.

- شهد سعر طن حديد جيوشي نحو 37.000 للطن.

- سجل متوسط سعر طن الحديد في شركة المصريين نحو 40.950 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

- حقق متوسط سعر طن الحديد في شركة عطية نحو 36.500 جنيه للطن.

- بلغ متوسط سعر طن الحديد في شركة مصر ستيل نحو 36.200 جنيه للطن.

- سجل كذلك متوسط السعر طن الحديد في شركة المعادي نحو 36.500 جنيه للطن.

- سجل متوسط السعر لطن الحديد في شركة سرحان حوالي 36.500 جنيه للطن.