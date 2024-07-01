معاش كرامة للمعاقين 2024.. ما الشروط والأوراق المطلوبة؟

تدعم وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الهمم في عدة مجالات، بينها تخصيص معاش كرامة للمعاقين 2024، ولضمان وصول المعاش إلى من يستحقه اشترطت وجود عجز أو مرض مزمن ما يمنع الشخص من القدرة على العمل.

معاش كرامة للمعاقين 2024.. التفاصيل الكاملة

وتخصص الوزارة دعمًا نقديًا للمستفيدين من معاش كرامة للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي جاءت كالتالي:

«التهاب مفاصل صدفي يتطلب علاجا نظاميا، صدفية شديدة في فروة الرأس، مرض الرئة المزمن، صدفية في منطقة العانة تصعب عملية المشي، الصدفية الاحمرارية، الصدفية البثرية، صدفية كفتي اليدين أو الرجلين، مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن».

22 مليون مستفيد من معاش كرامة للمعاقين

ويستفيد من معاش كرامة للمعاقين شهريًا حوالي 22 مليون بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، وذلك بواقع تكلفة 5.5 مليار جنيه، نظرا لتوسيع الدولة مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها.

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي، معاش كرامة للمُستحقين يوم 15 من كل شهر.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على معاش كرامة للمعاقين جاءت كالتالي:

- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق الخاصة بمقدم الطلب لإثبات حالته الاجتماعية.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صور من شهادة الميلاد الخاصة بكل أفراد الأسرة.

- لابد من تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عامًا، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صورة من بطاقة التموين.

- تقديم كود كشف الإعاقة.