أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 1-7-2024

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1-7-2024 استقرارا في سوق العبور، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 إلى 17 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، وترصد السطور التالية سعر الخضراوات والفاكهة اليوم بمختلف أنواعها، وفق آخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

- يتراوح سعر الكنتالوب بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

- يتراوح سعر المانجو هندي بين 17 إلى 37 جنيهًا للكيلوجرام.

- يتراوح سعر برقوق هوليو بين 25 إلى 55 جنيهًا للكيلوجرام.

- يتراوح سعر الشمام بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور بين 8 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.