«المستقلين الجدد»: توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة هشام عناني، أن توصيات الحوار الوطني في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمثابة خارطة طريق لحل معظم القضايا التي تهم المواطن، لا سيما أن الحوار الوطني كان ملتقى كل القوي السياسية بمختلف اتجاهاتها.

توصيات الحوار الوطني

وأكد الدكتور هشام عناني، في بيان له، أن توصيات الحوار الوطني مهمة؛ لأنها قطعت أكثر من 70% من ما يقرب 120 قضية تم تحديدها في الملفات الثلاثة، وهو الأمر الذي يعني أن هناك حلولا ملموسة ومدروسة وقابلة للتطبيق في أغلبية القضايا التي حازت اجماع كل من هو مهتم بالشأن العام، موضحا أن توجيهات الرئيس واضحة في هذا الشأن بوجوب تنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقا للقانون والدستور.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار لمتابعة التنفيذ، عليها أن تنجز ما بدأته من خلال إطار زمني محدد طبقا لما هو مطروح من حلول وتنفيذ السبل لتصبح واقعا سواء تشريعيا أو تنفيذيا وهو الأمر الذي يحتاج إرادة وجهد ليس بالقليل.